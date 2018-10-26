WhatsApp'ın Sticker'ları Geliyor!
WhatsApp'ta bazı kullanıcıların eksikliğini hissettiği sticker'lar, yakında platforma katılacak!
Sticker'lar Facebook'un kontrolündeki Messenger, Instagram gibi uygulamaların popüler işlevlerinden bir tanesi haline geldi. Bu konuda dışarıda kalan WhatsApp'ın da önümüzdeki haftalarda sticker'lara kavuşacağı duyuruldu.
Sticker'lar sayesinde WhatsApp'ta daha zengin ve renkli mesajlar oluşturmanız mümkün olacak. Örneğin ruh halinizi anlatmak için gülen bir çay bardağı paylaşabileceksiniz. Sticker seçmek için uygulamadaki sticker düğmesine basmanız yeterli. Bunun sonrasında önceden seçilmiş bir dizi sticker arasından seçim yapabiliyor veya artı simgesine basarak yeni paketler ekleyebiliyorsunuz.
WhatsApp, dileyen geliştiricilerin ve tasarımcıların kendi sticker'larını API'ları ve arayüzleri kullanarak platforma yüklemesine izin verecek. Bu araçları kullanarak Android ve iOS'daki WhatsApp uygulamaları için sticker paketi uygulamaları oluşturmak mümkün olacak. Bu uygulamaları Google Play Store ve Apple App Store'a yüklemek yasal ve kabul edilebilir olacak. WhatsApp sticker'ı oluşturmak için gereksinimlerin tam listesine buradan ulaşılabiliyor.
Yeni işlevle birlikte WhatsApp'ın yeniden tasarlanan durum işlevi, emoji'leri ve iOS karanlık modunun yanına bir yenisi katılmış olacak.
Zeynel A. Öztürk
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