WhatsApp'ın Yeni Sözleşmesini Kabul Etmezseniz, Hesabınız Kapatılacak mı?

WhatsApp'ın yeni kullanıcı sözleşmesini duyurmasının ardından büyük tepkiler geldiğini muhtemelen hatırlıyor olmalısınız. Bu tepkiler, kullanıcılara sözleşmeyi kabul etmek için sunulan sürenin uzatılması ile sonuçlanmıştı ve yeni tarih 15 Mayıs olarak duyurulmuştu.
Tarih yaklaştıkça, kullanıcılar da sözleşmeyi kabul etmediklerinde hesaplarının kapatılacağı korkusunu yaşamaya başladı. WhatsApp ise, bir blog gönderisinde yaptığı açıklamada hesapların kapatılması gibi bir durum olmadığını söyledi: "Yeni politikayla ilgili hatırlatıcılar kalıcı hale gelecek ve uygulama, kullanıcı güncellemeyi kabul edene kadar işlevselliğini sürdürecek; ama sınırlı bir şekilde..." Buradaki "sınırlı" kelimesi ile ne kast edildiği ise açık değil.
Açıklamada ayrıca, uygulamanın gizlilik politikası değişiklikleri hakkında bildirim alan kişilerin çoğunun yeni hizmet şartlarını kabul ettiği de belirtildi.
Bu yılın başlarında WhatsApp, güvenlik ve bilgi paylaşımı politikasını güncellediğini duyurduğunda gizlilik savunucuları ve hatta Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'tan bile büyük bir tepki almıştı. Hatta Musk, herkesi Signal'e geçmeye çağırmıştı. Tüm bunların sonucunda Facebook, değişikliği 15 Mayıs'a ertelemişti. Facebook, WhatsApp güncellemesinin arkadaşlarınız ve ailenizle olan mesajların gizliliğini etkilemediğini, yalnızca işletme hesapları ile ilgili olduğunu belirtmişti.
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