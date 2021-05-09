WhatsApp'ın Yeni Sözleşmesini Kabul Etmezseniz, Hesabınız Kapatılacak mı?

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmaya başlayacak. Peki ama yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp hesaplarına ne olacak; hesapları kapatılacak mı? Açıklama geldi...

WhatsApp hesabınız silinecek mi?

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