WhatsApp'ın Yeni Sözleşmesini Kabul Etmezseniz, Hesabınız Kapatılacak mı?

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası 15 Mayıs'tan itibaren geçerli olmaya başlayacak. Peki ama yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp hesaplarına ne olacak; hesapları kapatılacak mı? Açıklama geldi...