WhatsApp'tan Sahte Haberlere Yeni Önlem
WhatsApp, sahte haberlerin hızla yayılmasını engellemek için bu kez daha sert bir önlem aldı!
WhatsApp, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek için yeni bir adım daha attı ve mesaj iletme işlevine bir kısıtlama getirdi.
Değişikliğin ardından kullanıcılar, herhangi bir mesajı bir defada en fazla 20 kişiye iletebiliyorlar. Yalan haberlerin ciddi bir sorun halini aldığı Hindistan'da ise bir mesajı sadece 5 kişiye iletmeye izin verilecek. Sahte haber sorunu, geçtiğimiz bir yıl boyunca Hindistan'da ciddi sorunlara yol açmış, ülke çapında 30 kişinin linç edilmesine neden olmuştu.
Hindistan hükümeti bu ayın başlarında WhatsApp'tan sahte haber sorununu çözmesi için bazı adımlar atmasını istemişti. Bunun ardından WhatsApp, iletilen mesajların üzerinde mesajın, mesajı gönderen kişi tarafından hazırlanmadığını belirten bir "iletildi" bilgisi göstermeye başlamıştı. Firma, Hindistan'da önde gelen gazetelerde de sahte haberleri anlamaya yönelik ilanlar vermişti.
WhatsApp'ın Hindistan hükûmetinin gereksinimlerine uymaması, firmanın başını ağrıtabilir. Ülke yönetiminin daha önce mobil internet hizmetlerini devre dışı bıraktığı ve sosyal medya platformlarına erişimi kestiği biliniyor. Bu nedenle Hindistan hükümetinin linç olaylarını engellemek için WhatsApp'ı ülke çapında engellemesi, çok sürpriz bir hamle sayılmayacaktır. WhatsApp, sahte haber sorununu çözmek üzere bazı adımlar atsa da gelişmeler, daha ciddi adımların atılması gerektiğini gösteriyor. Firmanın şu anki stratejisini çiğneyerek bunu yapıp yapmayacağı ise merak konusu.
Zeynel A. Öztürk
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