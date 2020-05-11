WHO'dan, Tüm Ülkelerin Kullanabileceği Bir COVID-19 Uygulaması Geliyor

WHO (Dünya Sağlık Örgütü), kendi takip uygulamasını geliştiremeyen ülkelerin kullanabileceği bir COVID-19 uygulaması yayınlamak için düğmeye bastı.

  • Levent Öztürk
WHO'dan herkes için tek COVID-19 uygulaması

Pek çok ülke, kendi sınırları içerisinde kullanılması amacıyla kendi COVID-19 semptom ve takip uygulamasını geliştiriyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kendi yazılımlarını geliştirmekte zorlanan ülkelere yardımcı olmayı planlıyor. WHO'dan Bernardo Mariano'nun bir röportaj sırasında Reuters'a söylediğine göre örgüt, Mayıs ayının sonlarına doğru Dünya genelinde bir semptom değerlendirme uygulaması yayımlamayı planlıyor. Mariano'nun söylediğine göre herhangi bir hükumet uygulamanın özelleştirilmiş bir sürümünü yayımlayabilir ancak standart sürüm de "hiçbir şeyi olmayan" ülkelere yardımcı olacak.

Ayrıca örgüt, temas takibi eklemeyi de düşünüyor; Apple ve Google ile ortak takip teknolojilerini kullanmak için görüşmüş durumda. Ancak Mariano'nun söylediğine göre yasal sorunlar ve mahremiyet sorunları WHO'nun bu konuda adım atmasını zorlaştırmış durumda. Apple ve Google'ın her ikisi de verileri merkezi olmayan bir sistem ile anonim olarak tutma sözü vermiş olsalar da, firmaların bu verileri daha sonra kar elde etmek için kullanabilecekleri konusunda endişeler bulunuyor.

Koronavirüs salgınında, temel bir semptom uygulaması bile kilit öneme sahip olabilir. Küresel olarak mevcut olan bir WHO uygulaması, insanların Koronavirüs'ten neler bekleyebilecekleri konusunda bilgilenmelerini sağlayarak daha fazla kişinin test yaptırmasını tetikleyebilir. Geniş kullanıma sahip bir temas takibi ise, karantinaların ardından toplumun normale döndürülmesi sürecinde önemli olabilir ve virüsün yayılmasını daha doğru bir şekilde takip ederek gelecekteki muhtemel dalgaların ölçeğinin sınırlanmasını sağlayabilir.

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