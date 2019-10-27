Wi-Fi Protoklüne Yeni Nesil Teknoloji Desteği!
Araştırmacılar, Wi-Fi menzili genişletmenin yeni yolunu buldu. Eğer bu yeni teknoloji uygulanırsa, menzil sıkıntısı kalmayabilir.
- Ercan Uğurlu
ABD'deki araştırmacılar, Wi-Fi cihazlarına erişimi 60 metreden daha fazla uzatacak yeni bir kablosuz protokol geliştimişler. Üstelik herhangi bir donanım değişikliğine de gerek olmadığı belirtilen bu yeni teknoloji, Washington Üniversitesi ve Utah Üniversitesi araştırmacılarınla bulunmuş.
Mevcut Wi-Fi protokulü üzerine programlanabilen On-Off Niose Power Communiaction (ONPC) adı verilen protokol, Wi-Fi sinyalinin kalitesini arttırmaya yarıyor ve bu da menzil genişliğine önemli katkıda bulunuyor.
Yapılan testlerde halihazırda piyasada satışa sunulan bir modem üzerinden kablosuz menzil genişliğini 67 metreye kadar geliştirmeyi başaran araştırmacılar, böylece Wi-Fi'dan daha etkin biçimde faydalanılmasını sağlayacak.
Bu konudaki çalışmalarına devam edeceklerini açıklayan araştırmacılar, benzer çalışma şeklinin hücresel veri aktarımına ve Bluetooth protokolüne de uygulanabileceğini söylüyorlar.
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