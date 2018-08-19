WiFi Kullanarak Güvenlik Taraması Yapmak Mümkün

Bir grup araştırmacı, standart WiFi teknolojisini kullanarak bombaları ve silahları tespit etmek için bir yöntem üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

WiFi Kullanarak Güvenlik Taraması Yapmak Mümkün

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