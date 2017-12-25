WikiLeaks kurucusunun Twitter hesabı yok oldu!
WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı, bugün gizemli biçimde ortadan kayboldu!
Ekvador elçiliğinde ikamet eden WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı, bir anda ortadan kayboldu. Assange'ın hesabının kendisi tarafından kapatıldığı anlaşılıyor.
Twitter'da @JulianAssange hesabını arayanlar, sosyal ağın her zamanki "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok!" hatasıyla karşılaşıyorlar. Bu hata, hesabın Twitter tarafından kapatılmadığının bir işareti çünkü Twitter herhangi bir hesabı askıya aldığında, farklı bir uyarı gösteriyor (örneğin twitter.com/JaydaBF sayfasında olduğu gibi).
İnternette çeşitli söylentiler dolaşsa da Assange'ın hesabını neden kapattığı henüz bilinmiyor. Assange'ın Cuma günü paylaştığı son tweet'i ise Wayback Machine sayesinde görebiliyoruz (yukarıda).
Assange, 2012'den bu yana Londra'daki Ekvator Büyükelçiliği'nde yaşıyor. İsveç'te tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan ve bu suçlamaları kabul etmeyen Assange, konsolosluktan çıkması halinde WikiLeaks belge yayınları nedeniyle ABD'ye iade edileceğinden endişe ediyor ve bu nedenle iltica talep ediyor.
Zeynel A. Öztürk
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