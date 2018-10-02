WikiLeaks'de Büyük Değişim!
6 yıldır Londra'daki Ekvador büyükelçiliğine sığınmış olarak yaşayan WikiLeaks kurucusu Assenge, organizasyondaki koltuğunu terk ediyor!
Wikileaks'in kurucusu, altı yıldır Ekvador'un Londra elçiliğine sığınmış durumda ve altı aydır da internet bağlantısı yok. Tahmin edilebileceği gibi bu durum, WikiLeaks'i yönetmesini oldukça zorlaştırıyordu ve organizasyon salı günü yaptığı açıklama ile Assenge'in artık yönetici editör görevinden çekileceğini duyurdu.
WikiLeaks bu duyuruyu gönderdiği bir tweet ile yaptı ve İzlandalı haberci Kristinn Hrafnsson'un Assenge'in editörlük görevlerini üstleneceğini söyledi. Hrafnsson 2009 ve 2016 yılları arasında WikiLeaks'de çeşitli konumlarda görev almıştı ve en son resmi rolü organizasyonun sözcüsü olmaktı. Assenge, yayıncı unvanını korumaya devam edecek ve bunun anlamı da halen yönetim görevlerini denetleyeceği ve yayına yön vermeye devam edeceği oluyor. WikilLeaks, Hrafnsson'un Assenge'e yapılan muameleyi lanetlediğini söylediğini belirtirken, yeni editörün bu önemli görev ve idealin devamını sağlama görevini açık kollarla karşıladığını belirtiyor.
Assenge 2012 yılından beri Ekvador elçiliğine sığınmış olarak yaşıyor ve dönemin Başkanı Rafael Correa tarafından sığınma talebi kabul edilmişti. O sırada Ekvador, Assenge'in sızan bilgiler yüzünden hayati tehlikede olduğuna inandığını söylemişti. Şu anda bile Assenge, Birleşik Krallık otoriteleri tarafından tutuklanmadan elçiliği terk edemiyor.
En son röportajlarda Assenge'in İspanya gibi dost ülkeleri kötüleyen şekilde konuşmasının ve devam eden çalışmalarının internet bağlantısının kesilmesinde etkili olduğu ve politik düşüncelerini paylaşmaması durumunda internet bağlantısının tekrar sağlanacağı söylenmekteydi. Assenge'in WikiLeaks'deki konumunu terk etmesinin Ekvador hükumeti için yeterli olup olmayacağı henüz tam olarak belli olmasa da, yeni başkan Moreno, Assenge'in serbest bırakılması için İngiliz hükumeti ile görüşme içerisinde olduklarını söylüyor.
Levent Öztürk
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