WikiLeaks'de Büyük Değişim!

6 yıldır Londra'daki Ekvador büyükelçiliğine sığınmış olarak yaşayan WikiLeaks kurucusu Assenge, organizasyondaki koltuğunu terk ediyor!

Assenge artık yönetici editör değil...

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