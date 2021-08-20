Wikipedia'da Nasi Skandalı: Tam 53 Bin Sayfayı Gamalı Haçla Donattılar!

Wikipedia'da önemli bir skandal yaşandı. Bir siber suçlu Wikipedia'ya girerek kısa bir süre içinde tam 53 bin sayfayı gamalı haç ile donattı. Nazi sembolü olarak bilinen gamalı haç ile donatılan sayfalar arasında Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau gibi siyaset dünyasının ünlüleri olduğu gibi, Jennifer Lopez, Ben Affleck ve Madonna gibi sanat dünyasından insanlar da yer alıyordu.
Neyse ki Wikipedia yönetimi bu konuyu hızlıca fark ederek konuyu çözüme kavuşturmuş ve 53 bin içeriği temizleyerek yeniden yayına almakta gecikmemiş. Bu eylem sonrasında bir güvenlik önlemi olarak tanınmış kişilerin sayfalarını düzenlemeye kapatan Wikipedia, yapılan saldırı "kabul edilemez" şeklinde nitelendirirken, hızlı aksiyon aldıklarını da dile getirdiler. Öyle ki, eylem sonrası yaklaşık olarak 5 dakika içinde tüm sayfalar yeniden düzenlenmiş.
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