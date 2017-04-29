Wikipedia'ya Türkiye'den Erişim Engeli!

Wikipedia'yı açamıyorsanız yalnız değilsiniz: Popüler online ansiklopediye erişim, bu sabah itibariyle engellendi!

Wikipedia'ya Türkiye'den Erişim Engeli!

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Wikipedia'ya Türkiye'den Erişim Engeli!

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