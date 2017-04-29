Wikipedia'ya Türkiye'den Erişim Engeli!
Wikipedia'yı açamıyorsanız yalnız değilsiniz: Popüler online ansiklopediye erişim, bu sabah itibariyle engellendi!
Popüler online ansiklopedi Wikipedia'ya bugün erişmeye çalışanlar, siteye ulaşamadılar. BTK'nın web sitesinde yapılan sorudan siteye "idari tedbir" uygulandığı ortaya çıktı.
BTK'nın "Site Bilgileri Sorgu Sayfası"na göre idari tedbir uyguladığı Wikipedia'ya şu an Türkiye'deki birçok servis sağlayıcısı üzerinden ulaşılamıyor. BTK'nın sayfasındaki açıklama ise şöyle: "5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 'nın 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır. (After technical analysis and legal consideration based on the Law Nr. 5651, ADMINISTRATION MEASURE has been taken for this website (wikipedia.org) according to Decision Nr. 490.05.01.2017.-182198 dated 29/04/2017 implemented by Information and Communication Technologies Authority.)"
Wikipedia'ya erişimin engellenmesinin nedeninin ise teröre destek veren yazılar olduğu bilgisi veriliyor. Yetkililerin bu tür içerikleri Wikipedia'dan kaldırmak üzere siteyle iletişim içinde olduğu ancak Wikipedia'nın "Türkiye'yi terörle aynı düzlemde ve terör işbirlikçisi göstermeye çalışan içerikleri" kaldırmaya yanaşmadığı anlaşılıyor.
Wikipedia'ya erişim engeli sonrası Twitter'de Meydan Larousse'un trend topic olması ise dikkat çekti.
Zeynel A. Öztürk
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