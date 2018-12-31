Windows 10 Aralık Kullanım Oranları Açıklandı
Raporlara göre Windows 10'un Ekim'de yayınlanması planlanan güncellemesi, Aralık sonunda da çıkış yakalayamadı!
5000'den fazla Microsoft Store uygulaması üzerinde çalışarak uygulama geliştiricilerine reklam platformu sağlayan AdDuplex, platforma ait SDKv2 ve sonrasını kullanan uygulamaların yüklü olduğu bilgisayarlarda yüklü olan Microsoft sürümlerini 27 Aralık tarihinde tespit etti.
İlginç olarak, bu ayın raporları geçtiğimiz ay ortaya çıkan ve pek iç açıcı olmayan Windows 10 Kasım ayı kullanım oranı raporu ile aynı tabloyu gözler önüne seriyor. Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi, oldukça yavaş bir çıkış yakalayarak geçtiğimiz ayın %2.8'lik oranından %6.6 kullanım oranına ulaşabildi. Bu artışın ise tamamen versiyon 1803 kullanıcılarından geldiği açıkça görülüyor, söz konusu sürümün kullanım oranı da bu şekilde %89.5'ten %83.6'ya düştü.
Windows 10'un daha eski versiyonlarının kullanım oranları da yükselmeye devam etti. Fall Creators Update olarak da bilinen versiyon 1709'un kullanım oranı %3.9'dan %5.7'ye yükselirken Creators Update %1.5 kullanım oranından yükselerek %1.8 kullanım oranına kavuştu. Anniversary Update kullanım oranı %1.4'te sabit kalırken versiyon 1511 %0.4'ten %0.5'e tırmandı ve işletim sisteminin ilk versiyonu %0.2 kullanım oranında kalmayı sürdürdü.
Windows 10 Ekim 2018 güncellemesi, Windows 10 güncellemeleri arasında en yavaş çıkış yakalayan güncelleme unvanının da sahibi oldu. Windows Update üzerinden ciddi sorunları sebebiyle bir ay boyunca çekilen sürüm, sorunların çözülmesinin ardından çıkışının bir buçuk ay sonrasına kadar geniş çapta kullanıma açılmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde Windows tarafından otomatik güncelleme kanalına alınabilen sürüm bu sebeple hâlâ geniş bir kullanıcı kitlesine kavuşabilmiş değil.
Son olarak AdDuplex, Microsoft'un Surface ürünlerinin kullanım oranlarını da açıklayarak Surface 4'ün liderlik koltuğunu bırakmadığını gösterdi. Surface Go ve Surface Pro 6 gibi yeni ürünler hızlı yükselişlerini sürdürürken, Surface Laptop 2 geniş bir kullanım oranına ulaşamadı.
Bu rakamlar her zaman için piyasa analizleri açısından ilginç olmayı sürdürecek ancak bu ayın raporları bir sebeple çok önemli: Microsoft, geçtiğimiz ay içerisinde birbirinden farklı form faktörlerine ve kullanım şekillerine hitap eden modelleri duyurdu. Bu farklı Surface modelleri arasında kullanıcıların favorisi olacak ürün, Windows'un geleceğini şekillendiren en önemli faktörlerden biri olacak.
Doğan Kürşat Aktaş
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