Windows 10'lu Bilgisayarınız Belli Bir Sürede Otomatik Olarak Kapansın!

Windows 10'lu bilgisayarınızın belli bir süre sonra otomatik olarak kapanmasını ister misiniz? Bunu yapabilirsiniz. Üstelik isterseniz bir programın yardımıyla isterseniz de programsız...