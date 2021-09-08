Windows 10'lu Bilgisayarınız Belli Bir Sürede Otomatik Olarak Kapansın!

Windows 10'lu bilgisayarınızı belirli bir zamanda kapanması için ayarlamak, illa ki ek bir araca sahip olmanızı gerektirmiyor. Ama yine de elinizin altında iyi bir tane olmasında zarar yok. Bu yazımızda, bu işi hem programsız, hem de ek bir araçla nasıl yapacağınızı göstereceğiz.
Hangi çözümü kullanırsanız kullanın, PC'nizi belli bir zamanda kapanmaya ayarlamak belli durumlarda çok işinize yarayabilir. Örneğin, bir grup dosyayı kopyaladığınızı veya büyük bir oyun indirdiğinizi varsayalım. Ama bir an önce yatmak da istiyorsunuz ve işlem bittiğinde bilgisayarınızın saatlerce gereksiz yere çalışmasına izin vermek istemeyebilirsiniz.
Haydi başlayalım...
Komut Satırı ile Bilgisayarı Kapanmaya Ayarlamak
Önce ek program kullanmadan bu işi nasıl yapacağımıza bakalım. Önce Windows düğmesine tıklayın, klavyenizden cmd yazın ve enter tuşuna basın. Böylece Komut İstemi'ni açacaksınız. Şimdi, Komut İstemi penceresine aşağıdaki komutu yazın:
shutdown -s -t [saniye]
Bu komuttaki saniyenin yerine, bilgisayarınızın kaç saniye sonra otomatik olarak kapanmasını istediğinizi yazmalısınız. Bu, biraz matematik işlemi yapmanız gerekeceği anlamına gelir; zira dakika değil, saniye girmeniz gerekiyor. Örneğin 5 dakika için 300 (saniye), 30 dakika için 1.800 (saniye), 1 saat için 3.600 (saniye)veya 6 saat için 21.600 (saniye) yazmalısınız.
Kapatma zamanlayıcısına artık ihtiyacınız olmadığını fark ederseniz de, aşağıdaki komutu yazarak istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz:
shutdown –a
İlk komuttaki "-s" yerine "-r" yazarsanız, bilgisayarınızı kapatmak yerine yeniden başlamaya programlayabilirsiniz.
Her seferinde Komut İstemi ile uğraşmak istemiyorsanız, komutunuzu bir Windows kısayoluna da çevirebilirsiniz. Ekstra seçeneklere ihtiyacınız varsa, farklı zamanları içeren birden fazla kısayol bile oluşturabilirsiniz.
Shutdown Timer Classic ile Bilgisayarı Kapanmaya Ayarlamak
Komut İstemiyle uğraşmak yerine, bu işi basit bir program yardımıyla da yapabilirsiniz. Bizim önerimiz, hem GitHub üzerinde, hem de Windows Mağazasında bulunan açık kaynaklı Shutdown Timer Classic olacak. Bu küçük aracı kurduğunuzda, geri sayımı ayarlamak için kullanışlı küçük bir kullanıcı arayüzüne sahip olacaksınız. Üstelik bu kez sadece saniye olarak değil, saat / dakika olarak da zaman girmeniz mümkün. Ayrıca kapatma zamanlayıcınızı bir parolayla koruma şansına da sahipsiniz.
Aracın en dikkat çekici özelliği ise, bir geri sayım sayacına sahip olması. Komut İstemi yönteminin aksine, sisteminizin yeniden başlama zamanının ne kadar uzakta olduğunu bu sayaç yoluyla takip etmeniz mümkün.
Shutdown Timer Classic için GitHub yoluna giderseniz, uygulamanın kurulum gerektirmeyen taşınabilir bir sürümü veya yükleyici tabanlı bir sürümü arasında seçim yapabilirsiniz. Biz ilkini tavsiye ediyoruz, çünkü bu daha çok "ihtiyacım olduğunda" türünde bir uygulama ve muhtemelen sisteminize gerçekten yüklemeniz gerekmiyor. Bununla birlikte, uygulamanın Windows Mağazası sürümü, her zaman güncel ve çalışır durumda kalmasını sağlayacaktır.
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