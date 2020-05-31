Windows 10 Cephesinde Neler Oluyor? Güncel Rapor Yayınlandı

Farklı Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarını, hangisinin ne kadar kullanıldığını gösteren raporun en güncel sürümü yayınlandı. Böylece, kullanılan Windows 10'ların ne kadar güncel olduğu da gözler önüne serilmiş oldu.