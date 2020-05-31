Windows 10 Cephesinde Neler Oluyor? Güncel Rapor Yayınlandı

Farklı Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarını, hangisinin ne kadar kullanıldığını gösteren raporun en güncel sürümü yayınlandı. Böylece, kullanılan Windows 10'ların ne kadar güncel olduğu da gözler önüne serilmiş oldu.

Windows 10: Hangi Sürüm, Ne Durumda?

AdDuplex, Windows 10 ve Microsoft Surface kullanım oranlarını gösteren aylık raporunu yayınladı.

AdDuplex SDK v.2 ve üzerini kullanan 5.000 Microsoft Store uygulaması üzerinden 26 Mayıs'ta toplanan verilerin toplam 90.000 Windows 10'lu PC'den elde edildiği belirtiliyor. Verilere göre geçen ayın raporuna kıyasla büyük bir değişiklik yok. Windows 10'un en son sürümünün yüzde 33,4'ten yüzde 36,4'e yükseldiği gözleniyor. Sürüm 1903'te ise sadece bir puanlık gerileme göze çarpıyor.

Diğer Windows 10 sürümlerinin durağan bir seyir izlediğini görüyoruz. Microsoft, işlev güncellemelerini almayı eskisi gibi dayatmadığından, sürüm 1909'un durağan seyri şaşırtıcı değil.

AdDuplex'in en son ocakta yayınladığı Surface kullanım raporunun en son güncellemesi, Surface Pro 4'ün tepedeki yerini koruduğunu gösteriyor. Bununla birlikte Surface Go'nun ikinci sıraya yükselerek 2017'nin Surface Pro'sunu geride bıraktığı gözleniyor. Surface Book 2'nin Surface 3'ü geçmiş olması ise, Surface 3 kullanıcılarının daha yeni olan Surface Go'ya geçtiklerinin bir işareti olabilir.

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