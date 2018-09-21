Windows 10 Ekim Güncellemesi İçin Yer Açın
Önümüzdeki ay gelecek olan büyük Windows 10 güncellemesi için yeterli boş alanınız yoksa, bu habere dikkat edin!
Microsoft, Windows 10'un Ekim güncellemesini bekleyenlere boş alan uyarısında bulundu. Makinenizde yeteri kadar boş alan bulunmuyorsa güncelleme başarısız olabilir.
Uyarının nedeni, burada belirtilen çözüme göre Windows Update'in güncellemeleri yüklemeye başlamadan önce boş alan kontrolü yapmaması. Bu nedenle küçük SSD'lere sahip laptop'lar, güncelleme geldiğinde sorun yaşayabilirler. Microsoft, çözüm olarak sisteminizin bakımını düzenli olarak yapmanızı ve gereksiz dosyaları silmenizi istiyor.
Bunun için geçici dosyaları silmeniz, indirmeler klasöründeki kullanılmayan dosyaları temizlemeniz ve geri dönüşüm kutusunu boşaltmanız gerekiyor. Bunun yanında kullanmadığınız programları bulup kaldırmanızda da fayda var.
Ekim 2018 güncellemesiyle birlikte gelişecek Storage Sense, disk temizleme işini biraz daha kolay bir hale getirecek.
Zeynel A. Öztürk
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