Windows 10 Ekim Güncellemesinde Yeni Sorun
Windows 10'un Ekim 2018 güncellemesi, bir kez daha ciddi bir sorunla karşı karşıya...
Microsoft'un beklenen büyük Windows 10 güncellemesinde yeni sorunlar çıktı. Daha önce bir dosya silinme sorunuyla karşılaşan ve askıya alınan güncelleme, şimdi de ZIP dosyalarını açmayla ilgili bir sorun yaşıyor.
Ekim 2018 güncellemesini yükleyen bazı kullanıcılar, ZIP işlemlerinin gerektiği gibi çalışmadığını, işletim sisteminin dosyaların üzerine yazma konusunda kullanıcının tercihini sormadığını söylüyor. Yani bir ZIP dosyasının içindeki dosyaları bir klasöre açtığınızda, bu klasörde aynı isimde dosyalar zaten varsa, onayınız alınmadan dosyaların üzerine yazılıyor. Normal şartlarda üzerine yazmayı isteyip istemediğinizin sorulması gerekiyor.
Bu sorun Windows 10'un dahili ZIP işlevinde bulunuyor, yani üçüncü parti sıkıştırma programlarını kullananlar sorun yaşamıyor.
Bir başka sorun ise aynı sorunun farklı bir şekli olarak karşımıza çıkıyor: Dosyaların üzerine yazılmıyor ancak buna dair bir uyarı gösterilmiyor. Bu durumda kullanıcı, ZIP açma işleminin başarısız olduğunu anlamıyor.
Sorunu tüm kullanıcıların yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ancak muhtemelen onarımı, Microsoft için çok zor olmayacaktır. Microsoft, bu sorunu ve başta söylediğimiz dosya silme sorununu onarmak için harekete geçmiş durumda. Dosyaların üzerine yazılması ciddi bir sorun ve güncelleme, tüm bu sorunların onarıldığından emin olunmadan yayınlanmayacaktır.
Zeynel A. Öztürk
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