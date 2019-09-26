Windows 10, Geç de Olsa Hedefine Ulaşıyor!
Microsoft'un kendi rakamları, Windows 10'un, tutturmakta zorlandığı büyük hedefine bu kez çok yaklaştığını söylüyor!
Microsoft'un güncellediği "Microsoft by Numbers" web sitesi, Windows 10'un 900 millyondan fazla cihaza ulaştığını söylüyor. Bu sayıya her zaman olduğu gibi PC'ler, telefonlar, Xbox One konsolları, IoT cihazları ve Windows 10 kullanan başka her şey dahil.
2015'te Windows 10'u yayınlarken Microsoft'un açıkladığı planı hatırlıyor olabilirsiniz. Firmanın o zamanki planı, işletim sistemini iki üç sene içinde bir milyar cihaza ulaştırmaktı. Bunun için firmanın izleyeceği yollardan biri, Windows 7, 8.1'den yükseltmeleri ilk sene için ücretsiz olarak sunmaktı. Ancak yazılım devi, hedeflerini tutturamadı ve bunun sorumlusu olarak Windows Phone'ların başarısızlığını gösterdi.
Ancak yaklaşık dört yıl sonra Microsoft, bir milyar kullanıcı hedefine ulaşmak üzere. Windows 7'nin destek süresinin bitmesine birkaç ay kaldığından, şirketlerin hızla Windows 10'a geçtikleri gözleniyor. Microsoft, Windows 10 kullanan cihazları nasıl ölçtüğünü açıklamasa da, genellikle aylık etkin cihazlar sayılıyor. Gelecek hafta New York'ta yapılacak Surface etkinliğinde firmanın bu verilerle biraz daha övündüğünü muhtemelen göreceğiz.
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