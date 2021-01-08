Windows 10'un Görev Çubuğuna Sürpriz Bir Yenilik Geliyor

Microsoft, Windows 10'un görev çubuğunda radikal bir değişiklik yapacağını açıkladı. Yeni Windows 10 görev çubuğunda bizi bekleyen en önemli yenilik ise...

Windows 10 görev çubuğunda sürpriz yenilik

Microsoft, Windows 10'a yeni bir 'haberler ve ilgi alanları' özelliği ekleyeceğini ve bunları da doğrudan görev çubuğuna yerleştirileceğini duyurdu. Yeni özellik uygulama geliştiricileri Windows Insider'ların Windows'larına test amaçlı eklenmeye başlandı. Bu özellik, esasen bir haber beslemesi. Bu şekilde, ilgilendiğiniz haberleri almak için tarayıcıya gitmeniz veya uygulamaları başlatmanız gerekmiyor. Haber başlıkları görev çubuğunda duruyor ve otomatik olarak güncelleniyor.

windows 10

Otomatik olarak görünüyor, ancak üzerine sağ tıklayarak kolayca kaldırılabiliyor. İstenirse, kişiselleştirmek de mümkün. "Bunun gibi daha fazla haber" veya "Bunun gibi daha az haber" görmek istediğinizi söyleyebileceksiniz. Haberler, hava durumu, spor ve daha fazlasıyla ilgili güncellemeler alacaksınız ve haberler The New York Times ve BBC gibi 4.500'den fazla kaynaktan gelecek.

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