Windows 10 "Güncelleme Alanı" Ayıracak
Bir sonraki Windows 10 güncellemesinin yeni özelliği, depolama alanı kısıtlı olan kullanıcıların hoşuna gitmeyecek!
Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi olan 19H1'in yayınlanacağı Nisan ayının yaklaşması ile beraber güncellemenin neler içereceği konusunda her gün daha da net bir tablo ile karşılaşıyoruz. Ortaya çıkan son bulgular, söz konusu güncellemenin yeni bir depolama yönetim sistemi ile beraber geleceğini ortaya çıkarıyor.
Windows 10'un 19H1 güncellemesi ile nihayet güncellemeleri durdurma seçeneğine kavuşacağı müjdesi, büyük bir sevinçle karşılandı. Bunun yanında söz konusu güncelleme birçok erişilebilirlik ve güvenlik geliştirmesi ile gelecek.
Ancak Windows bütün bunlar için ayrıca büyük bir değişikliği de cihazlara getirmeyi planlıyor. Microsoft, gelecekte güncellemelerin sorunsuz olarak tamamlanmasından emin olmak için tüm cihazlarda 7GB'lık bir depolama alanı ayıracak. Windows, blog gönderisinde belirttiği gibi güncellemelerde sorun çıkmamasını planladığı gibi herhangi bir kritik hata sebebiyle veri kaybının da önüne geçmeyi planlıyor. Kullanıcılar, Windows 10'u sıfırlayarak baştan yüklediklerinde ise bu depolama alanına erişebilecekler, bu sebeple bu değişiklik kalıcı bir değişiklik olarak görülmüyor.
Sistem, Microsoft'un daha önce Windows 10'a eklediği Storage Sense özelliği ile ortak olarak çalışarak cihazınızda bulunan depolama alanının akıllıca yönetilmesini amaçlıyor. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarını depolama alanını düzenlemeye vakit ayırmak zorunda kalmadan güvenle kullanabilecekler.
Fakat Microsoft'un bu hamlesi, birçok Windows 10 S Mode kullanan cihaz ve birçok tablet için büyük bir sorun olabilir. Zira bu cihazlar, oldukça düşük depolama kapasitesine sahip eMMC belleklerle geliyor ve halihazırda düşük depolama alanı ile mücadele eden kullanıcılar, bu özellik sebebiyle depolama alanlarını yönetmekte daha da zorlanabilirler.
Microsoft ise bu konuda da güvence vererek her cihaz için Windows güncellemeleri adına ayrılacak olan alanın büyüklüğünün ayarlanabileceğini belirtiyor. Yine de bu ayrılmış alanın tamamen kaldırılması mümkün olmayacak. Bununla birlikte Microsoft, büyük güncellemeler için gerekli görüldüğünde cihaz için ayarlanan depolama ayrımında arttırmaya gidebilecek.
Eğer bu özelliği şimdiden test etmek istiyorsanız, Windows 10'un 2019 Bahar dönemine ait en son ön izleme sürümünü yükleyerek özelliği deneyimleyebilirsiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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