Windows 10 güncellemeleri mutlu etmiyor...
Windows 10 güncellemelerinin dağınıklığı, uzmanları memnun etmiyor...
Microsoft'un Windows 10 yamalama ve güncelleme yöntemleri, PatchMangement.org tarafından anket yapılan bir uzman grubunun eleştirilerin maruz kaldı ve bu karışıklığı düzeltmek için Microsoft'u çağrıda bulundular.
Anket, PatchManagement.org posta listesini de yöneten bir bilgisayar ağı ve güvenlik danışmanı olan Susan Bradley tarafından oluşturuldu. Anket geçen ay gönderildi ve Bradley, o zamandan beri cevapları inceliyordu.
Anketin sonuçları, Windows için güncelleme işleminin iyileştirilmesi konusunda pek çok konuşma yapan Microsoft için rahatsız edici gözüküyor. Bradley'nin Microsoft'a gönderilen bir açık mektupta belirtilene göre yanıt verenlerin %69'u, Windows güncellemelerinin kalitesinden "memnun değil" veya "kesinlikle hiç memnun değiller".
Açık mektupta Bradley, Microsoft'un üst düzey yöneticilerini "yanıtları okumak için zaman ayırmaya" çağırdı. "Sistemlerin yamalama ve bakımdan sorumlu müşterilerinin, güncellemelerin kalitesinden ve özellik sürümlerinin uyumundan memnun olmadıklarını ve bunun devam edemeyeceğini hissettiklerini ortaya koyuyor. "
Ayrıca anket, katılımcıların %64'ünün Windows 10 güncellemelerinin kalitesinden memnun olmadığını da belirtiyor. BT (IT) yöneticileri, Microsoft'un bir yılda iki önemli güncelleme yayınlama alışkanlığından memnun değiller (Nisan 2018 Güncellemesi ve ardından sunulan Ekim'de Redstone 5 gibi) ve %78'i bunların bir veya iki yılda yalnızca bir kez yayınlanması gerektiğini söylüyor.
Bunun, BT yöneticilerine yönelik bir anket olduğunu ve bu büyük işletim sistemi güncellemelerinin, başka bir sistemi kapamadan, tek seferde güncellenmesi gereken çok sayıda cihazı olan işletmeler için gerçek bir baş ağrısı olabildiğini hatırlatmakta fayda var.
Computerworld'ün söylediğine göre, Bradley'nin açık mektubunda bahsi geçen yöneticilerden cevap gelmese de "Microsoft'tan biri" Bradley'nin adına bir destek isteği açtı ve bir bunun ardından bir müşteri ilişkileri yönetici e-posta ile iletişime geçti. Bir süre sonra da Bradley'nin mektubunun durum ile ilgilenmek için "daha iyi donanımlı" bir ekibe gönderildiği bildirildi.
Bradley birkaç gün önce, CEO Satya Nadella ve Windows servis ve dağıtım grubunun başkanı Carlos Picoto da dahil olmak üzere Microsoft yöneticileriyle iletişime geçmeyi denedi, ancak henüz hiçbir yanıt almış değil.
Computerworld tarafından yayınlanan yorumlarda Bradley, "Windows güncellemesinin zor olduğunu" söyledi. "Ancak sürekli değişiklikler, bir makinenin hizmet güncellemelerini daha az karmaşık hale getirmek yerine daha karmaşık hale getirdi."
"Microsoft'un içinde bunun düzeltilmesi gerektiğine inanan birçok kişi olduğuna güveniyorum... Şirketin içindeki [insanların] Microsoft müşterileri için doğru şeyi yapmaya iteceklerine inancım var."
Levent Öztürk
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