Windows 10 Güncellemesi ile Mavi Ekran Kabusu Geri Döndü

Eylülde yayınlanan Windows 10 güncellemesinin bazı kullanıcılar için bir dizi soruna yol açtığı ortaya çıktı; sorunların ne kadar yaygın olduğu bilinmese de bazıları güncelemenin geri çekilmesini istedi!