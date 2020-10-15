Windows 10 Güncellemesi ile Mavi Ekran Kabusu Geri Döndü

Yeni bir Windows 10 güncellemesi artık pek şaşırtmasa da bazı kullanıcıların cihazlarında sorunlara yol açtı. Eylülde yayınlanan güncelleme, Windows 10'un Mayıs 2020 güncellemesini yükleyenler için bir dizi sorunu gidermeyi amaçlıyordu ancak bazı şeyleri daha kötü yaptığı anlaşılıyor.
Sorunlar arasında en çok can sıkanı, web sitelerine oturum açmayı ilgilendiren bir sorunun ortaya çıkması. Bazı kullanıcılar, Windows 10'u her baştan başlattıklarında web sitelerine yeniden oturum açmak zorunda kaldıklarını, sorunun Microsoft uygulamalarını da etkilediğini söylüyorlar. Diğer bir sorun ise mavi ekran olarak karşınıza çıkıyor. Bu sorunun Windows'un bir çevrimdışı klasör veya etki alanı profilinin varlığını algılaması üzerine yaşandığı söyleniyor. Microsoft, bu sorunun farkında olduğunu ve onarım için çalıştığını söyledi.
Diğer sorunlar arasında sistem çökmeleri, Windows Arama ve Başlat Menüsü işleviyle ilgili sorunlar ve hatta sistemin yeniden başlama döngüsüne girmesi bile var.
Microsoft'un tüm bu sorunları ortadan kaldıracak bir yamayı ne kadar hızlı hazırlayabileceği konuşulurken, bazılarına göre güncellemenin tamamen geri çekilmesi gerekiyor. Sorunları gidermesi gerekirken yeni sorunlara yol açan yamalar, özellikle bundan dolayı ekonomik zarar gören şirketlerin canını sıkıyor.
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