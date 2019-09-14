Windows 10 Güncellemesi Sesi ve Başlat Menüsünü Bozdu
Son Windows 10 güncellemesi, ses sorunlarından çalışmayan Başlat Menüsüne kadar uzanan çeşitli sorunlara yol açtı!
Windows 10 için son yayınlanan salı güncellemeleri, soruna yol açtı. Windows 10'un 1903 sürümünü (bir başka deyişle Mayıs 2019 güncellemesi yüklü PC'leri) etkileyen sorun, Başlat Menüsünde ve Windows'un arama işlevinde çeşitli sorunlara neden oldu.
Bu sorunların yanında genellikle oyunlarda sesle ilgili sorunlar yaşandığı söyleniyor. Medya yürütücüleri veya sistem seslerini etkilemediği söylenen sorunun etkilediği oyunlar arasında Apex Legends, PlayerUnknown's BattlerGrounds ve Overwatch gibi popüler oyunlar var. Sorun, sesin normalden çok düşük olması, bazı ses efektlerinin çıkmaması gibi farklı şekillerde kendini gösterebiliyor.
Başlat Menüsü Problemi
KB4515384 numaralı güncellemede yaşanan bir başka sorun, neyse ki herkesi etkilemiyor. Etkilenen kullanıcılar, Başlat Menüsünü açamıyor veya "Başlat Menünüz çalışmıyor. Bir sonraki oturum açmanızda bunu onarmaya çalışacağız" mesajını görüyor.
Microsoft'un ayın ortalarında isteğe bağlı bir toplu güncelleme yayınladığı biliniyor. Sorunlar, bu güncellemeyle ortadan kaldırılabilir. Sorunlu yapıda (18362.356) olup olmadığınızı Ayarlar > Sistem > Hakkında yolunu izleyerek (veya Win + R'ye basıp winver yazın ve Enter'a basın) kontrol edebilirsiniz. Sorun yaşıyorsanız, güncellemeyi Windows Update üzerinden geri alabilirsiniz.
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