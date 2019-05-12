Windows 10 Güncellemesi, Yenilik Getirmeyebilir

Windows 10'un 2019'un ikinci yarısında gelecek olan sıradaki büyük güncellemesi, beklenilenin aksine, çok da büyük yenilikler getirmeyebilir!

Güncelleme, Yenilik Getirmeyebilir

Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesinden sonra gelecek olan büyük güncelleme, görünüşe bakılırsa yeni işlevlerle gelmeyecek. Yılın ikinci yarısında gelmesi beklenen güncelleme, önceki güncellemeyi onarmaya ve optimize etmeye yönelik bir güncelleme olacak.

İddianın sahibi ZDNet'ten Marj Jo Foley, 2019'un ikinci yarısında gelmesi beklenen 19H2 için henüz neredeyse hiçbir şey yapılmadığını söylüyor. Twitter'da bu güncellemenin gelmeyeceğini söyleyen WalkingCat'e cevap veren Foley, Microsoft'un güncellemeyi atlamayacağını, ancak güncellemenin bir servis paketi gibi olacağını duyduğunu belirtti.

19H2 hakkında şimdiye kadar çok az şey duymamızın sebebi, içeriğinin kısıtlı olması gibi görünüyor. Elbette şimdilik her şey, birer söylentiden ibaret. Elbette bilgiler doğruysa, her sene iki kez yeni işlevler kazanmaya alışan Windows 10 kullanıcıları, biraz hayal kırıklığına uğrayacak. İyi tarafından bakarsak en azından Microsoft, acele edip, her şeyi karıştıran bir güncelleme yayınlamak istemiyor.

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