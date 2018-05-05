Windows 10 Güncellemesine engel

Windows 10 Nisan 2018 güncellemesi, bazı dizüstü bilgisayarlarda sorun çıkarabileceği için engellendi. İşte o laptop'lar!

Bazı Alienware laptoplar için güncelleme engeli

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