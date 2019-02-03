Windows 10 Hatalarına "İnce Ayar"
Windows 10'un hata mesajları, sorunu çözmek yerine daha da kafanızı karıştırıyorsa, size iyi bir haberimiz var!
Windows 10'un Nisan 2019 güncellemesi, hata mesajlarını daha anlaşılır hale getirecek. En azından Windows 10'u ve güncellemelerini yüklerken.
Windows 10 kullanırken herhangi bir uygulama veya Windows'un kendisi çöktüğünde veya donduğunda karşınıza gelen hata mesajı, her zaman anlaşılır olmayabiliyor. Can sıkan bu hata mesajları, size bir şeyin yolunda gitmediğini söylüyor ve sizi Microsoft'un bir KB makalesine yönlendiriyor (tıklanabilir bağlantı vermeden, anlaşılmayan sayı ve harflerle).
Ars Technica'nın keşfine göre Windows 10 Nisan 2019 güncellemesi, hata mesajlarında sorunu nasıl gidereceğine yönelik öneriler de sunacak. Sunulacak öneriler, Windows 10'un kullanımını daha kolay hale getirecek. Bunun yanında yeni "Daha fazla öğren" düğmesi, ilgili Knowledge Base makalesine ulaşmanızı sağlayacak. Böylece KB makalesinin adını arama motorunda aratmanıza gerek kalmayacak.
"Hata mesajları hiç olmasa" diyor olabilirsiniz ancak gerçek bir dünyada bunlarla az da olsa karşılaşacağımız açık. Bu alanda yapılacak iyileştirmelerin hayatımızı kolaylaştıracağından şüphe yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın