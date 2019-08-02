Windows 10 Hesap Makinesi'nden Yeni Sürpriz
Windows 10'un önemli uygulaması, yakında sıkça istenen bir işlevi gerçeğe dönüştürecek!
Microsoft, Windows'un Hesap Makinesi uygulamasını açık kaynak kodlu yapacağını açıkladığında, uygulamada yapılabilecek yeniliklerle ilgili birçok fikir ortaya atılmıştı. Eşitlikleri grafiğe dökme, en çok talep edilen işlevlerden biriydi. Bu işlev halen beklense de bir başka faydalı işlev, yakında Hesap Makinesi'ne ulaşacak.
Not Defteri ve Windows Hesap Makinesi üzerinde yoğunlaşan Microsoft çalışanı Dave Grochoki, hesap makinesinin yakında "her zaman üstte" kalmasını sağlayacak bir işlevle donatılacağını duyurdu. İşlev, Hesap Makinesi uygulamasının pencere boyutunu küçülterek, her zaman diğer pencerelerin üstünde kalmasını sağıyor. Böylece örneğin yazı yazarken hesap yapmak veya en son hesabınızın sonucunu görmek için hesap makinesinin konumunu ayarlamanıza gerek kalmıyor.
Windows 10 uygulamalarına Creators Update ile gelen Compact Overlay işlevi, daha çok video içeriği gösteren uygulamalarda kullanılıyor. Bu işlevin Hesap Makinesi'ne gelmesi GitHub'da sıkça talep ediliyordu ve Microsoft'un sonunda bu talebe karşılık vereceği anlaşılıyor.
İşlevin ne zaman herkese açılacağı bilinmiyor, ancak ilk olarak Windows Insider'lara gelmesi muhtemel.
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