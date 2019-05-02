Windows 10 İçin Son Durum Raporu!
Windows kullanım oranları yerinde sayıyor ama "içerideki" mücadele oldukça çetin geçiyor!
- Ercan Uğurlu
AdDuplex, nisan ayına özel aylık raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre, Windows kullanım oranlarında halen geçmiş aylara göre pek bir değişiklik yok. 26 Nisan tarihli olarak yayınlanan raporda, Windows 10 1809 halen yüzde 29'larda seyrediyor.
AdDuplex'in yayınladığı rapor, 26 Nisan tarihi itibari ile AdDuplex SDK v2 ve üzerini kullanan uygulamaların kullanımına bağlı Windows kullanımlarını gösteriyor. Bu yıl yayınlanan daha önceki AdDuplex raporlarından pek de fark göstermeyen yeni raporda, Windows 10 Ekim Güncellemesi, halen yüzde 29'larda seyrediyor. Yani, Windows 10 Ekim Güncellemesi halen Windows 10'lu bilgisayarın yüzde 29.3'ünde yüklü durumda.
Nisan 2018 Güncellemesi oranları ise düşmeye başlamış. Ekim Güncellemesi'ndeki artışın Nisan 2018 Güncellemesi'nden kaynaklandığının belirtildiği rapora göre, Nisan 2018 Güncellemesi kullanım oranı yüzde 66.3'ten yüzde 63.2'ye gerilemiş durumda. Öte yandan Windows 10 Fall Creators Update de yüzde 3.5'ten yüzde 3.3'e seyrediyor.
Daha önce diğer yayınlanan güncelleme sürümleri daha etkin şekilde yaygınlamışken, garip bir şekilde Windows 10 Ekim Güncellemesi daha yavaş yayılıyor.
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