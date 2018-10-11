Windows 10 "İndirilenler"i de Siliyor!
Windows 10 Ekim 2018 güncellemesindeki dosyaların silinme sorunu çözüldü ama bir başka benzer sorun daha can sıkmaya başladı!
Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nde karşılaşılan endişe verici dosya silme hatasını -görünüşe göre- düzeltmiş olsa da, güncellemeyi yükleyenlerin farkında olması gereken başka bir sorun daha var: Disk Temizleme'ye yapılan bir işaretleme artık İndirilenler klasöründeki dosyaların silineceği anlamına geliyor.
Ekim 2018 Güncelleştirmesi, yalnızca bir kutuyu işaretleyerek İndirilenler klasörünüzü temizleme seçeneğini ekliyor. Bu bazı kişiler için yararlı olabilir. Ancak indirdikleri dosyaları saklamak isteyen çoğu kullanıcıdan biriyseniz, o zaman bu Disk Temizleme aracını kullanırken dikkatli olmanız gereken bazı noktalar olduğu anlamına geliyor.
Başlangıçta da belirttiğimiz gibi, Microsoft büyük güncelleme ile gelen dosya silme hatası ile uğraşmakla meşguldü. İyi haber şu ki, düzeltmeler uygulandı ve şu anda Windows Insiders tarafından test ediliyor. Bu yüzden kısa bir süre sonra duraklatılan indirmelerin yeniden başlayacağını görebiliriz.
Görünüşe göre bu özel hata sadece çok az sayıda insanı etkiledi. Microsoft, Ekim 2018 Güncellemesini alanların yalnızca %0.0001'inin durumdan etkilendiğini iddia ediyor.
Yavuz Alp Şimşek
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