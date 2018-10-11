Windows 10 "İndirilenler"i de Siliyor!

Windows 10 Ekim 2018 güncellemesindeki dosyaların silinme sorunu çözüldü ama bir başka benzer sorun daha can sıkmaya başladı!

Windows 10 Güncellemesi "İndirilenler"i Siliyor!

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