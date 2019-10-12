Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesi Duyuruldu
Microsoft, Windows 10 için kasımda yayınlayacağı güncellemenin resmi duyurusunu yaptı!
Windows 10 Kasım 2019 güncellemesinin yayınlanmaya hazırlandığı, Microsoft tarafından bir blog gönderisiyle duyuruldu. Blog gönderisi, güncellemenin ismini ilk kez ilk kez söylerken, Insider'lara ulaşacak sürümün muhtemelen 18363.418 olacağını da doğruladı.
20H1 ön izleme yapıları, bir süredir Fast kanalında test ediliyor. Yeni duyuru, 20H1'in yakında Slow kanalına taşınacağı anlamına geliyor. Duyuruda dikkat çeken önemli ve aynı zamanda olumlu bir nokta, firmanın sürüm için "final yapı" hatta "Insider olmayanlara gidebilecek yapı" olabileceğini söylemiş olması. Microsoft'un bu kadar saydam çalışması, daha önce şahit olunmayan bir durum. Yayın tarihinden önce ciddi bir sorun bulunması halinde yeni bir yapı elbette yayınlanabilir.
Windows 10 Kasım 2019'un ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı ancak isteyen Microsoft çalışanları tarafından yüklenebildiği, 17 Ekim'de tüm çalışanlara ulaştırılacağı belirtiliyor.
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