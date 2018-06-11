Windows 10 Mağazasına Yeni Özellik

Windows 10'un uygulama mağazası, artık uzaktan uygulama yüklemenize de izin verecek.

Windows 10 Mağazasına Yeni Özellik

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