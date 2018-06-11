Windows 10 Mağazasına Yeni Özellik
Windows 10'un uygulama mağazası, artık uzaktan uygulama yüklemenize de izin verecek.
Microsoft'un uygulama mağazası, belki de en baştan beri sunması gereken işlevlerden birine nihayet kavuştu. Mağazaya oturum açtığınız sürece herhangi bir PC'nize uzaktan uygulama yüklemeniz, artık mümkün.
6 Haziran'da sunulmaya başlanan işlev, Windows Phone'lar için daha önce sunuluyordu ancak ilk kez PC'lere geldi. Google'ın Play Store'da benzer bir işlev sunduğunu biliyoruz.
Microsoft Store'un web sayfasında bir uygulama sayfasını açtığınızda, PC'deki Microsoft Store uygulamasına yönlendiriliyordunuz. Bu değişiklik sonrasında ise web sayfasına her yerden göz atabiliyor ve "Cihazlarıma yükle" seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı Microsoft hesabınıza oturum açtığınız herhangi bir PC'ye uzaktan yüklemeniz mümkün.
İşlev henüz herkese açılmadığından deneme fırsatını bulamadık. İşleve ulaşabilenler, yükleme işleminin uzaktaki PC'de başlamasının 15 dakika gibi uzun bir süre alabildiğini söylüyorlar. Yani Microsoft'un çözmesi gereken küçük bazı sorunlar var gibi görünüyor.
Zeynel A. Öztürk
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