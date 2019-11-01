Windows 10 Mayıs 2019 Güncelleme Raporu Açıklandı
Aylık olarak yayınlanan Windows 10 raporunun son hali, işletim sisteminin geldiği noktayı gözler önüne seriyor!
- Ercan Uğurlu
AdDuplex, aylık Windows 10 kullanım raporunu yayınladı. 28 Ekim'de toplanan veri raporuna göre son Windows 10 güncellemesi kullanım oranını arttırmaya devam ediyor. Son olarak Mayıs 2019'da geniş bir güncelleme alan Windows 10, birkaç gün sonra Kasım 2019 güncellemesine kavuşacak.
Windows 10 Mayıs 2019 (1903) güncellemesi, şu an Windows 10 kullanıcıları arasında yüzde 56.6'lık bir kesim tarafından kullanılıyor. Geçtiğimiz ay bu rakam yüzde 45.5 idi. Bir ay içinde güncelleme oranını yüzde 11.1 oranında arttıran Mayıs 2019 güncellemesini ise yüzde 25 ile Windows 10 O18U (1809) güncellemesi takip ediyor.
Hemen yukarıda göreceğiniz şema ise, güncellemeler genelinde hazırlanan bir kullanım uyarlama şeması. Yıllar içinde her çıkan güncellemenin kullanıcılar tarafından ne derece benimsendiğini gösteren tabloya bakarak, Windows 10 1903 ile Windows 10 1809 sürümlerinin biraz daha geç benimsendiğini söylemek mümkün. Bunun nedeni ise, Microsoft'un kullanıcıları yeni güncellemeye geçmeye zorlamaması olarak açıklanabilir.
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