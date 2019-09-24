Windows 10 Oyun Çubuğuna İki Yeni İşlev Daha!
Windows 10'un ilgi çekici özelliği, bu yeniliklerle birlikte artık daha da güçlü...
Windows 10'un Xbox Oyun Çubuğu işlevi, bir çift yeni işleve kavuştu: FPS sayacı ve başarımlar katmanı.
FPS sayacı, adından da anlaşıldığı üzere oyunun üzerinde bir FPS sayacı gösteriyor, böylece oyunun tam olarak e kadar akıcı (veya takılarak) çalıştığını görebiliyorsunuz. Xbox başarımlar katmanı ise kilidini açtığınız başarımları görüntülüyor. Xbox kurumsal başkan yardımcısı Mike Ybarra, bu işlevlerin bir süredir oyuncular tarafından talep edildiğini ve şimdi oyun çubuğuna eklendiğini söylüyor.
Yeni işlevleri görebilmek için oyun çubuğu uygulamasını Microsoft Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor. Bazı kullanıcılar, uygulamayı güncellemelerine rağmen yenilikleri görmediklerini söylüyorlar - bunun nedeni, yeniliklerin kademeli olarak etkinleştirilmesi olabilir.
Xbox Oyun Çubuğu, son zamanlarda Spotify ve sesle ilgili katman seçenekleri, Looking for Group (LFG) gibi işlevlerle güncellenmişti.
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