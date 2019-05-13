Windows 10, Parolasız Geleceğe Yaklaştı
Windows 10, parolaları ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir adım daha attı!
Microsoft, "parolasız" gelecek için yeni bir adım daha attı ve Windows 10'un biyometrik oturum açma işlevi Windows Hello için FIDO2 ruhsatını aldı.
Firmanın aldığı onay belgesi, Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesi için geçerli. Bu sürümün Mayıs'ın sonunda herkes için yayınlanması bekleniyor. Windows 10 kullanıcıları, şu an Windows Hello üzerinden parmak iziyle veya yüz tanımayla PC'lerine oturum açabiliyorlar.
Windows Hello FIDO2 onay belgesini bir blog gönderisinde duyuran Microsoft yöneticisi Yogesh Mehta, parolalardan neden kurtulmak istediklerini şöyle anlattı:
"İnsanlar parolaları sevmiyorlar çünkü bunları hatırlamanız gerekiyor. Bunun sonucunda çoğunlukla tahmin etmesi kolay parolalar oluşturuyoruz. Bu da bilgisayarınıza veya işyerindeki ağa erişmek isteyen hacker'lar için ilk hedef oluyor."
Windows Hello'nun FIDO2 onayını almasıyla yeni Windows 10 PC'lerinde "FIDO2 Onaylı" logolarını görmeyi bekleyebiliriz. Bu adım sadece Microsoft'un yazılımlarını kapsamayacak ve Microsoft hesabına veya Firefox üzerinden diğer FIDO destekli sitelere oturum açmak mümkün olacak. Windows Hello, Chromium tabanlı Edge web tarayıcısına da yakında gelecek.
Microsoft'a göre Windows Hello ile Outlook, Office 365, Skype, OneDrive, Cortana, PC'de Xbox Live, Microsoft Store ve fazlasına oturum açmak mümkün olacak. Microsoft ve Google gibi devlerin parolasız gelecek için attığı adımlar, parolanın sonunu gerçekten getirebilecek mi, bunu zaman gösterecek.
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