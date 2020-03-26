Windows 10'lu PC'nizi hızlandıracak 4 ipucu!

Windows 10 yüklü bilgisayarınız giderek yavaşlıyor mu? Donanımınız eskidikçe bunun olması bir yere kadar normal. Ama bu, yapabileceğiniz bir şeyler olmadığı anlamına gelmiyor. İşte PC'nizi hızlandırmak için başvurabileceğiniz 4 basit ipucu...