Windows 10'da, Şimdi de İnternet Bağlantısı Sorunu Çıktı

Windows 10 Mayıs güncellemesini yükleyen kullanıcıların yaşadıkları sorunlara bir yenisi daha eklendi: Mayıs güncellemesi ile birlikte, şimdi de internet bağlantısı sorunları başladıç

Windows 10'da İnternet Bağlantısı Sorunu

Sorunlarla anılmaya devam edilen Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi, bazı kullanıcıların internet bağlantısını kaybetmesine yol açtı.

Daha önce de karşılaşılan bu sorun, görev çubuğunda internet bağlantısının olmadığına dair simgeyi görmenize yol açıyor. İnternet bağlantısında aslında hiçbir sorun olmadığından bu durumda birçok uygulama, internete bağlanıp veri aktarabiliyor. Ancak bazı uygulamalar, işletim sistemi internet bağlantısını yok sandığından dolayı çevrimdışı kalabiliyor. İnternete bağlanamayan uygulamalar arasında sadece Microsoft uygulamalarının olmadığı, özellikle Windows Store uygulamalarında sorun yaşanabildiği söyleniyor.

Bazı kullanıcılar, VPN veya proxy kullanımının sorunu tetiklediğini söylese de, sorunun asıl kaynağı henüz tam olarak bilinmiyor. Microsoft, bir TechNet forum gönderisinde sorunu doğrulamış bulunuyor, ancak henüz bir çözüm sunulmuş değil.

Bazı kullanıcılar ise bir kayıt defteri değişikliği ile sorunu çözdüklerini söylüyorlar, ancak göründüğü kadarıyla bu yol, sorunu bazen çözmeyebiliyor. Üstelik Microsoft'un onarması gereken bir sorunu kayıt defterini kurcalayarak düzeltmek, sisteminizde ciddi yeni sorunlara yol açabilir.

Şu an için Microsoft'un sorunu çözmesini beklemekten başka bir çare yok gibi görünüyor (güncellemeyi kaldırmak dışında).

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