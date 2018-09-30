Windows 10 Sürümleri Kullanım Oranları Yayınlandı
Windows 10'un hangi sürümü daha yaygın, büyük güncellemeleri herkes yüklüyor mu? İşte cevap...
AdDuplex, aylık raporunu yayınladı. Windows kullanımı, 25 Eylül günü AdDuplex programını çalıştıran kullanıcılara dayalı olarak gösteriliyor. AdDuplex 5000'den fazla Microsoft Mağazası uygulamasında çalışıyor ve veri kaynağı geniş sayıldığından, yeni istatistiğin güvenilirliği yüksek.
Windows 10 Nisan 2018 Güncelleştirmesi, Windows 10 cihazların %89.6'sında yüklü ki bu oran geçen ayki %86.7'den birkaç puanlık bir artışa işaret ediyor.
Düşüşler ise eski versiyonlarda görüldü, Fall Creators Update %7.8'den %5.7'ye, Creators Update %1.9'dan %1.7'ye, Anniversary Update %2.1'den %1.8'e, 1511 %0.7'den %0.6'ya ve son olarak 1507 ise %0.4'ten %0.3'e düştü. Hem Redstone 5 hem de 19H1'i kullanan cihazların oranı ise %0.4'de sabit kaldı.
Windows 10'un Nisan 2018 Güncellemesi, Fall Creators güncellemesinden çok daha hızlı bir kullanım oranı tırmanışı sergiledi. Ancak çok yakında Ekim 2018 Güncellemesi kullanıcılara sunulacak ve Nisan 2018 güncellemesi de düşüşe geçecek.
Yavuz Alp Şimşek
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