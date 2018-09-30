Windows 10 Sürümleri Kullanım Oranları Yayınlandı

Windows 10'un hangi sürümü daha yaygın, büyük güncellemeleri herkes yüklüyor mu? İşte cevap...

Windows 10 Sürümleri Kullanım Oranları Yayınlandı

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Windows 10 Sürümleri Kullanım Oranları Yayınlandı

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