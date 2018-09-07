Windows 10 Sürümlerinin Destek Süresi Uzadı!
Windows 10'un bazı sürümlerinin destek süresi, Microsoft tarafından uzatıldı!
Microsoft, Windows 10 ilk çıktığında her sürüm için 18 aylık bir destek süresi vadetmişti. Firmalar altı ayda bir güncellemeyi pek sevmediğinden Enterprise ve Education sürümleri ise 24 aylık bir destek süresine sahipti. Ancak bu da yeterli gelmemiş olacak ki Microsoft, bugün bu süreyi 30 aya uzattığını duyurdu.
Değişiklik yalnızca Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education sürümlerini ilgilendiriyor. Yani Windows 10 Home ve Pro sürümleri 18 ay destekleniyorlar. Office 365 ProPlus da aynı şekilde 18 ay destekleniyor.
Altı ayda bir büyük güncelleme alan Windows 10'un Mart'ta aldığı güncelleme 18 ay güncelleniyor. Eylül'de gelen tüm güncellemeler ise 30 ay boyunca güncellenecek. Buna Ekim 2018 güncellemesi, yani sürüm 1809 da dahil.
Altı aylık güncellemeler, en az beş Windows 10 sürümünün destekleneceği anlamına geliyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın