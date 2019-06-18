Windows 10 Toplu Yaması Siyah Ekrana Yol Açtı

Toplu güncelleme sonrasında çıkan garip sorun, az sayıda da olsa, Windows 10 kullanıcılarını korkuttu!

Windows 10 Toplu Yaması Siyah Ekrana Yol Açtı

Windows 10 için yayınlanan en son toplu güncellemeler, bazı PC'lerde "siyah ekran" sorununa yol açtı. Sorunu yaşayan kullanıcılar ciddi bir sorundan endişe etseler de, çözüm oldukça basit.

Windows Latest'e göre sorun, Nisan 2018 güncellemesini kullananlarda ve Ekim 2018 güncellemesini yükleyenlerde ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte sorunun çok az sayıda kullanıcıyı etkilediği anlaşılıyor. Başta da belirttiğimiz gibi sorun, en son yamaları yüklediğinizde ve yükleme için PC'yi baştan başlattığınızda ortaya çıkıyor.

Microsoft'un da farkında olduğu sorunu ortadan kaldırmak için siyah ekranı gördüğünüzde Ctrl + Alt + Del tuşlarına basıp, sağ alttaki güç düğmesine tıklayın ve Yeniden başlat seçeneğine tıklayın. PC'niz yeniden başladığında her şey normale dönmüş olacak.

Büyük bir sorun olmasa da, siyah ekran birçok kullanıcının yüreğini ağzına getirmiş olabilir. Nihayetinde sabah işe başlayacak olan kimse, bilgisayarını açtığında siyah bir ekranla karşılaşmayı istemeyecektir. Microsoft, sorunu gidermek için çalıştığını söylüyor, yani kısa bir süre sonra sorun tamamen ortadan kalkmış olacak.

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