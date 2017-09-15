Windows 10, Uygulama İzin Kontrolünüzü Arttırıyor
Artık günleri sayan Fall Crerators Update ile birlikte, Windows 10'a önemli gizlilik ve güvenlik güncellemeleri gelecek!
Microsoft, Windows 10'un gizliliği ve güvenliği konusunda var olan endişelerin farkında ve Fall Creators Update ile bu sorunların bazılarını çözmeyi planlıyor. Güncelleme ile gelecek gizlilik artışının içinde, uygulamaların sahip olduğu izinleri çok daha kapsamlı kontrol edebileceğiniz bir sistem de bulunuyor.
Daha önce sadece konum paylaşımını kısıtlayabiliyordunuz; ancak bundan sonra hem yazılım hem donanımınızın sahip olduğu hassas bilgileri kontrol edebileceksiniz. Yani bundan sonra bir uygulama kolayca kamera ve mikrofonunuza erişemeyecek, takvim ve bağlantılarınıza erişebilmek için izninizi alması gerekecek.
Fall Creators Update'e geçtikten sonra, sadece uygulamaları yüklerken bu t,p izin dialogları ile karşılaşacaksınız. Eğer zaten sahip olduğunuz programların izinlerini kontrol etmek isterseniz gizlilik ayarlarını ziyaret etmeniz yeterli.
Kısacası Android ve iOS'da zaten var olan, uygulama yüklerken karşınıza çıkan izin listesine benzer bir sistem Windows'a geliyor. Yani bundan sonra her hangi bir program sizin rızanız olmadan tuhaf izinlere erişip istenmeyen durumlara yol açamayacak.
Ali Ruhi Öztürk
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