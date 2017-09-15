Windows 10, Uygulama İzin Kontrolünüzü Arttırıyor

Artık günleri sayan Fall Crerators Update ile birlikte, Windows 10'a önemli gizlilik ve güvenlik güncellemeleri gelecek!

Windows 10, Uygulama İzin Kontrolünüzü Arttırıyor

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