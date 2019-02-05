Windows 10 ve Windows 7 Büyüdü!
Ocak ayı raporu: Windows 10'un kullanım oranı arttı, ancak sonu yaklaşan Windows 7 de yükseldi!
Yeni gelen masaüstü işletim sistemi kullanım verileri, Windows 10'un yayılmaya devam ettiğini, ancak Windows 7'nin de yerinde durmadığını söylüyor.
Ocak ayını kapsayan Netmarketshare raporu, Windows 10'un ilk defa yüzde 40 barajını aşarak yüzde 40,9'a yükseldiğini gösteriyor. İşletim sistemi, bir önceki ay yüzde 39,22'lik bir pazar payına sahipti. Ancak Aralık'ta iki puan gerileyen ve yüzde 36,9'a düşen Windows 7, bu defasında 0,29 puanlık bir artışla yüzde 37,19'a ulaştı.
Windows 10'un nereden kullanıcı kazandığına bakarsak, cevabın yüzde 4,54'ten yüzde 2,76'ya düşen Windows XP ve gerilemeyi sürdüren Windows 8 / 8.1 olduğunu görüyoruz.
Windows 7'nin yükselişi ise asıl üzerinde durulması gereken nokta. 0,29 puanlık artış çok büyük değil ve Netmarketshare'in verilerinin web tabanlı analize dayandığını unutmamak gerekiyor. Yine de bir artış olması ilginç. Windows 7'nin desteği yaklaşık bir yıl içerisinde bitecek ve bu durum, kullanıcıların Windows 7'ye sıkı sıkıya tutunacağının işaretçisi olabilir. Windows 7'nin yeni bir Windows XP olup olmayacağını kestirmek zor, ancak böyle olması halinde güvenlik açısından ciddi sıkıntılar çekeceği açık. Windows XP'nin Wannacry ile yaşadıklarında olduğu gibi.
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