Windows 10'daki Yavaşlığı Google Çalışanı Gündeme Getirdi

Windows 10'da görev çubuğunda çalışan bir uygulamanın simgesine sağ tıkladığınızda, ekrana gelen "sıçrama listesi" faydalı kısayollar sunuyor. Bu kısayollar sayesinde örneğin son açtığınız bir belgeyi uygulamada doğrudan açabiliyorsunuz. Ancak bu menü, Google mühendisi Bruce Dawson'a göre biraz yavaş çalışıyor.
Dawson'a göre menünün açılması 200 - 250ms aralığında (saniyenin çeyreğine yakın) sürüyor ve bu, menünün faydasını azaltıyor. Dawson'a göre böyle basit ve tekrarlayan bir eylem için 250ms beklemek zorunda kalmak, aynı şeyi anında yapabilmek varken kabul edilebilir bir durum değil. Google çalışanına göre menünün ideal olarak 50ms civarında bir gecikmeyle görünmesi, en azından 100 milisaniyeden kısa bir sürede açılması gerekiyor.
Windows 10'un son zamalardaki en büyük sorunlarından biri olmasa da, görev çubuğundaki düğmelere sağ tıkladığımızda menünün geç geldiğini biz de uzun süredir farkındayız. Benzer bir durum, sisteminizde yüklü olan programlara göre dosyalara sağ tıkladığınızda da gerçekleşiyor ve menünün açılması anında olmuyor. Ancak görev çubuğundaki menü, dosyaların sağ tuğ menüsüne kıyasla çok daha basit bir içeriğe sahip ve muhtemelen daha hızlı açılması gerekiyor.
İyi haber, Windows Latest'e göre Microsoft'tan baş program yöneticisi Rich Turner'ın raporu incelemeye başlamış olması. Bu incelemenin sonucunun yakında paylaşılması bekleniyor.
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