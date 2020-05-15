Windows 10'da Yeni Dönem Başlıyor: 32-bit Windows 10'a Veda Zamanı Geldi

Microsoft, yeni PC'lerde neredeyse hiç kullanılmayan 32-bit Windows 10'u yavaşça ortadan kaldırmaya başlıyor.

32-bit Windows 10'a Veda Süreci Başlıyor

Microsoft, Windows 10'un 32-bit sürümüne verdiği desteği geri çekmeye hazırlanıyor. Uzun bir zaman alacak bu süreç, ilk olarak yeni PC'ler için OEM'lere 32-bit Windows 10'un sunulmamasıyla başlayacak. Bu değişiklik, firmanın "Minimum Donanım Gereksinimleri" belgelerinde belirtiliyor.

Değişiklik, şu anki bilgisayarları etkilemeyecek ve Microsoft, diğer kanallardan 32-bit yapıları sunmaya devam edecek. Yani Windows 10'un 32-bit kurulum medyasını satın alabileceksiniz, ancak bunun hangi tarihe kadar olacağı belli değil.

Bugün satın aldığınız PC'lerin neredeyse tamamı, 64-bit işlemci kullanıyor. Yeni 32-bit PC'lere ise herhangi bir ihtiyaç olmadığı söylenebilir. Microsoft'un bu adımı, 32-bit cihazları tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir hamle olması açısından önemli.

Bilgisayarınız 32-bit ise hiç endişe etmenize gerek yok, muhtemelen gelecekte de bir sorun yaşamayacaksınız. Bu PC'ler, muhtemelen destek süresi içerisinde yaşamlarını sürdürecekler.

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