Windows 10, Yine Başlat Menüsünü Bozdu!

Muhtemelen yaygın bir sorun olmasa da son Windows 10 toplu güncellemesi, daha önce düzeltileni br kez daha bozdu!

Toplu Güncelleme Yine Başlat Menüsünü Bozdu

Microsoft'un birkaç gün önce Windows 10 sürüm 1903 için yayınladığı güncelleme, birkaç sorunu onarırken yeni bir Başlat Menüsü sorununa yol açmış gibi görünüyor. Bu, son zamanlardaki güncellemelerin yol açtığı ilk Başlat Menüsü sorunu değil.

Reddit ve Microsoft Answers forumlarında konuşulan sorun, Başlat Menüsüne tıklandığında "Kritik Hata: Başlat Menüsü çalışmıyor" hatasının görüntülenmesine yol açıyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu durumda Başlat Menüsü açılmıyor ve sorunu gidermek için KB4524147 toplu güncellemesini kaldırmak gerekiyor. Yamanın yayın notlarında, bilinen sorunlar arasında bu tür bir sorundan bahsedilmiyor, dolayısıyla sorun yaygın olmayabilir.

Bu sorunla karşılaştıysanız, Windows > Güncelleme ve Güvenlik > Windows Update > Güncelleme Geçmişi altından KB4524147'yi kaldırmayı deneyebilirsiniz. Microsoft Answers forumundaki alternatif bir çözüm, bir PowerShell komutluyla Başlat Menüsünü yeniden yüklemek. Ancak bu yolu sadece komut satırını kullanmaya alışıksanız kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Windows 10 sürüm 1903 için yayınlanan daha önceki güncellemeler, ağ bağdaştırıcısının çalışmaması, yüksek işlemci kullanımı gibi başka sorunlara da yol açmıştı. Bununla birlikte bazı sorunlar çok konuşulsa bile, çok az kullanıcıyı etkiliyor olabilir.

Başlat Menüsünde bu sorunu yaşıyorsanız, Geri Bildirim Merkezi'ni kullanarak Microsoft'a sorunu çözebilmesi için daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz.

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