Windows 10'a Güncelleme Üstüne Güncelleme
Windows 10, güncellemeler bakımından yoğun bir Temmuz geçiriyor. İşte son toplu güncellemenin getirdikleri...
Temmuz boyunca alışılmadık derecede yamalarla uğraşan Microsoft, Windows 10'un en son sürümü için yeni bir toplu güncelleme yayınladı. Bir dizi onarım içeren güncelleme, Microsoft'un deyimiyle "kalite geliştirmeleri" içeriyor.
Temmuz'da gelen ilk Salı güncellemelerinin sonrasında Windows 10'a yönelik bir toplu güncelleme zaten yayınlanmıştı. KB4340917 olarak bilinen bu ikinci toplu güncellenmenin yayınlanması, firmanın bazı bug'ları gözden kaçırdığını veya hataları onarırken yeni bug'ların türediğini gösteriyor. Peki onarılan sorunlar, tam olarak hangileri? Değişikliklerin çoğunun teknik konularda olduğu anlaşılıyor (örneğin Active Directory ile alakalı). Ancak ortalama kullanıcıyı ilgilendiren bazı onarımlar da var; Bluetooth üzerinden bağlanan ve Quality of Service (QoS) kullanan çevre birimlerinin sorunlarının giderilmesi gibi. Güncellemenin onardığı sorunlar arasında "güncellenmiş saat dilimi bilgisi sorunları" ve Win32 uygulamalarından yazdırırken OpenType yazı tiplerinin çalışmaması sorunu var.
Güncelleme Windows Update tarafından otomatik oalrak yüklendiği için bir şey yapmanıza gerek yok. Yine de kendiniz kontrol etmek istiyorsanız, Ayarlar > Güncelleme > Güvenlik > Windows Update yolunu izleyin ve Güncelleştirmeleri denetle düğmesine basın.
Zeynel A. Öztürk
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