Windows 10'a "InPrivate Desktop" İşlevi Geliyor

Yeni iddiaya göre Windows 10, şüpheli programları kapalı bir kutuda çalıştırmanızı sağlayacak "InPrivate Desktop" üzerinde çalışıyor!

Windows 10'a "InPrivate Desktop" İşlevi Geliyor

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