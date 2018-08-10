Windows 10'a "InPrivate Desktop" İşlevi Geliyor
Yeni iddiaya göre Windows 10, şüpheli programları kapalı bir kutuda çalıştırmanızı sağlayacak "InPrivate Desktop" üzerinde çalışıyor!
Microsoft, iddiaya göre Windows 10'a sistem yöneticilerinin kullanabileceği yeni bir güvenlik işlevi getirmeyi planlıyor. Bu işlev, kaynağı güvenilir olmayan kaynaklardan indirilen programları sandbox ortamında çalıştırmaya izin veriyor.
Ön izleme sürümü keşfedilen yeni işlevin adı InPrivate Desktop. İşlevin Geri Bildirim Merkezi'nde yer alan açıklaması, InPrivate Desktop'un Windows 10 için "güvenilmeyen yazılımların güvenli, bir defalık çalıştırılması için bir atılabilir sandbox" olacağını söylüyor. Yani işlev, güvenilmeyen bir programı çalıştırdığınızda ortaya çıkacak riskleri telafi etmeyi amaçlıyor.
Geri Bildirim Merkezi'ndeki bilgiler, yeni işlevin sadece Windows 10 Enterprise'ta olabileceğinin işaretini veriyor. İşlev en az 4GB RAM'e, 5GB boş disk alanına, 2 işlemci çekirdeğine, BIOS'ta hypervisor seçeneğinin açık olmasına ihtiyaç duyuyor. İşlev, Windows Defender'ın zararlıları kısıtlamakta kullandığı Application Guard (WDAG) işlevine benzer biçimde çalışıyor.
Microsoft, yeni sandbox işlevini henüz doğrulamadı; bu yüzden ne zaman geleceği bilinmiyor. Zdnet'ten Jo Foley'in iddiasına göre InPrivate Desktop, Windows 10'un gelecekteki "19H1" sürümüyle birlikte ortaya çıkacak.
Zeynel A. Öztürk
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