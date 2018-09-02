Windows 10'a "October 2018 Update" Geliyor!
Windows 10'un bir sonraki güncellemesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Microsoft, Berlin'de düzenlenen IFA 2018'de tanıtılan yeni Windows 10 PC'lerini tanıttığı bir blog yazısında, oldukça merak edilen sonraki büyük Windows 10 güncellemesinin detaylarını da paylaştı.
Blog yazısı, ortada dolaşan October 2018 Update (Ekim 2018 Güncellemesi) dedikodularını doğruluyor. Güncellemenin yayınlanacağı ayı da ortaya çıkaran bu isim, Nisan 2018'de gelen Windows 10 güncellemesi ile ortaya çıkan "güncellemeyi yayımlandığı aya göre isimlendirme" trendini de sürdürüyor.
Son Windows 10 Insider Önizleme Sürümü numaralarına bakıldığında, bu sonraki büyük güncellemenin yapı numarası ise 1809 olacak. Ancak bu, tüm Windows 10 çalıştıran cihazlarda aynı olmayacak.Örnek olarak, Redstone 5 kod adını taşıyan bu güncelleme, XBox One konsollarında 1810 yapı numarasına sahip olacak.
Ekim 2018 güncellemesinin odağında stabilite olacak fakat Microsoft, bu sürüme de yeni birkaç özellik ekleyecek." Your Phone" (Telefonunuz) adlı yeni özellik sayesinde, kullanıcılar telefonlarında çektikleri son fotoğrafları anında bilgisayarlarında görebilecek, kişisel bilgisayarları üzerinden çağrı alıp gönderebilecek ve kısa mesajlarını da bilgisayar üzerinden yazabilecekler. "Telefonunuz" uygulamasına bütün bunlardan fazla işlevlerin de gelebileceği belirtiliyor. Söz konusu uygulama halihazırda Nisan 2018 güncellemesini kullanan Windows kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor ancak şimdilik uygulamanın işlevleri sadece son çekilen fotoğrafların bilgisayara aktarılması ile kısıtlı.
Bu güncellemenin getireceği en çok beklenen özelliği ise şüphesiz karanlık Windows Gezgini teması ve sekmeli Windows Gezgini görünümü, yani Sets. Son Windows Insider önizleme sürümlerinde nihai şeklini alan bu özellik, Ekim 2018 güncellemesi ile tüm kullanıcılara açık olacak. Bununla birlikte, Sets şimdilik kod ismi 19H1 olan sonraki büyük güncellemeye ertelenmiş gibi görünüyor.
Başka bir haber ise, Microsoft'un Windows 10 sürümünün "yaklaşık" 700 milyon cihaza yüklenmiş olduğunu duyurması. Bu sayı, Terry Myerson'un dev firmayı geçtiğimiz Mart ayında terk ettiğini duyurmasından beri değişmedi.
Windows Insider programına dahilseniz, 1809 numaralı yapının Ekim ayındaki dağıtımına başlanmadan önce Eylül ayında üretici sürümünü de görebileceksiniz.
Doğan Kürşat Aktaş
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