Windows 10'a "October 2018 Update" Geliyor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Vahşi Batı

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Nostalji: 80'ler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Korsanlar

Dinozorlar

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler