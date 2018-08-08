Windows 10'a Telefon Uygulaması Geliyor!
Microsoft'un Windows Phone'daki telefon çevirme uygulamasını Windows 10'a getirmesi, Andromeda söylentilerini alevlendirdi!
Microsoft, Windows akıllı telefonlar için geliştirdiği telefon uygulamasını kişisel bilgisayarlar için Windows 10'a getirdi. Windows 10 Redstone 5 güncellemesinin Insider Önizleme Sürümü'nde bulunan uygulama, ilk olarak WindowsBlogItalia tarafından ortaya çıkarıldı. WindowsBlogItalia'ya göre, söz konusu telefon uygulaması işletim sistemi ile derin entegrasyona sahip.
Raporlara göre uygulama şimdilik Windows 10 üzerinde sadece çağrı geçmişini ve favori kişilerinizi gösteriyor ancak önemli nokta şu ki, uygulama tam klavye desteğine ve halihazırda Windows bünyesinde bulunan Kişiler uygulaması ile tam entegrasyona sahip. Ancak şu an için uygulamanın LTE destekli Windows bilgisayarlarında çağrı desteği verip vermediği bilinmiyor.
Çağrı yapan ve yönlendiren bir uygulamanın Windows 10 yüklü tablet ve kişisel bilgisayarlarda ne yapacağını kestirmek, bunun sonradan yapılacak geliştirmelere ön ayak olduğu ihtimalini hesaba katmadıkça zor bir şey. Bu ise, geçmişte konuşulan Microsoft Andromeda mobil cihazı hakkındaki dedikoduları tekrar alevlendirdi. Çünkü söylentilere göre Andromeda cihazı da Windows 10 ile aynı kod adı altında modifiye edilmiş bir versiyonunu kullanıyor.
Söz konusu Andromeda cihazının bir akıllı telefon veya akıllı telefon-tablet hibriti olan phablet türü bir cihaz olması bekleniyor. Cihazın katlanabilir olacağı yönündeki söylentiler ise üretkenlik odaklı, katlanabilen iki ekranı ile klavye ve görüntüleri bir arada sunabilen bir cihazın portresini çiziyor. Bütün bunların arkasında gizemli cihazın özel bir işletim sistemi yerine Windows 10 tabanlı bir işletim sistemi üzerinde çalışacağı söylentileri yatıyor.
Tüm bunlar spekülasyondan ibaret, ancak tüm bu Andromeda dedikoduları ve bulguların her geçen gün artan sayısı, her geçen gün daha da netleşen bir Andromeda cihazı tablosunu seriyor.
Doğan Kürşat Aktaş
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