Windows 10'a Telefon Uygulaması Geliyor!

Microsoft'un Windows Phone'daki telefon çevirme uygulamasını Windows 10'a getirmesi, Andromeda söylentilerini alevlendirdi!

Windows 10'a Telefon Uygulaması Geliyor!

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