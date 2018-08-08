Windows 10'a Telefon Uygulaması Geliyor!

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Savaş Makineleri

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Robotlar ve Yapay Zekâ