Windows 10'da Bluetooth Sorunu!
Siz de Windows 10'da aniden ortaya çıkan bu ciddi sorunu yaşıyor musunuz? Nedeni işte bu olabilir...
- Ercan Uğurlu
Bluetooth, akıllı saatler, kablosuz kulaklıklar ve daha pek çok cihaz için kuşkusuz en popüler bağlantı aracı. Ancak tüm Bluetooth cihazları ne yazık ki bazen bu popüler hizmeti mükemmel şekilde kullanamıyor, hatta bazen kullanabilenler de basit bir güncelleme ile çalışmaz hale gelebiliyor. Tıpkı Windows 10 için gelen yeni güvenlik güncellemesinin yaptığı gibi.
Microsoft tarafından yayınlanan yeni güvenlik güncellemesi, bazı Bluetooth cihazlarının bağlantısını kesiyor. Hayır, bu bir hata değil; Microsoft bunu kasıtlı olarak yapıyor. Amacı, Bluetooth ile bilgisayarınıza bağladığınız cihazların güvenilmez olması. Eğer Bluetooth cihazlarınızın güncellemesini düzenli olarak yapıyorsanız ise herhangi bir sorun yok.
Microsoft, yayınladığı yeni güvenlik güncellemesi ile özellikle Bluetooth cihazların da güncellemelerinin yapılması gerektiğinin altını çizmiş. Zira her ne kadar Windows güncellemesini yapsanız da, güçlü bir ekosistem için bağladığınız cihazların yazılımlarının da güncel olması gerekiyor.
Eğer bu tip bir problem sizin de başınıza geldiyse, karşınızda 3 seçenek var. Ya Bluetooth cihazınızın yazılımını güncelleyecek ya da Windows güvenlik güncellemesini geri alacaksınız -ki bu önerilmez. 3'üncü bir seçenek ise, Bluetooth cihazınızı yenisi ile değiştirmek olacak.
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