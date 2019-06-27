Windows 10'da Kapanmayı Uzatan Sorun
Windows 10'un neden çok uzun sürede kapandığını merak ediyorsanız, sebebi bu hareketiniz olabilir!
Windows 10'un Ekim 2018 güncellemesinde yeni ortaya çıkan bir sorun, bir USB Type-C cihazını kapatma sırasında sökerseniz PC'nizin kapanmasının çok uzun sürmesine yol açabiliyor.
Microsoft, bir destek belgesinde USB Type-C Bağlantı Sistem Yazılımı Arayüzü'nün (UCSI) Ekim 2018 güncellemesinde sorunlu olduğunu belirtiyor. UCSI yazılımının bağlantıyı kesmek zorunda olduğu PC'nizi kapatma, uyku moduna alma gibi işlemler, sorunu tetikleyebiliyor. Bu durumda normal kapatma süresine ek olarak 60 saniye daha beklemeniz gerekebiliyor.
Microsoft'a göre sorun, USB Type-C'nin işleyişinde herhangi bir soruna yol açmıyor. USB Type-C portları, sistem uyandıktan sonra veya yeniden başladıktan sonra normal olarak çalışmaya devam ediyor. Sorun büyük değil ancak sistemin uzun sürede kapanması can sıkıcı olabilir. Sisteminiz normalden uzun sürede kapanıyorsa, artık bunun sebebinin USB bellek çubuğunu erken çekmek olabileceğini biliyorsunuz.
İlginç biçimde firma, sorunun onarımından bahsetmiyor ve Mayıs 2019 güncellemesinde (sürüm 1903) sorunun giderildiğini söylüyor. Bu önemli bir sorun gibi görünmese de, herhangi bir yazılımsal veya donanımsal uyumluluk nedeniyle Mayıs 2019 güncellemesini yüklemiyorsanız, elinizde bir çözüm bulunmuyor. Üstelik çoğu kullanıcı, henüz Mayıs 2019 güncellemesini almış değil.
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