Windows 10'dan Durum Raporu
Windows 10'un büyük Mayıs 2019 güncellemesi, PC'lerin henüz çok küçük bir kısmına ulaştı. Bunun nedeni ise...
AdDuplex, Windows sürümlerinin kullanım oranlarını yansıtan yeni raporunu yayınladı. Rapor, AdDuplex SDK v2 veya daha yeni sürümü kullanan uygulamalardan toplanan verilere dayanıyor. AdDuplex, 5.000'in üzerinde Microsoft Store uygulamasında çalışıyor.
Rapor, Windows 10'un en son sürümü olan Mayıs 2019 güncellemesine geçenlerin oranının sadece yüzde 6,3 olduğunu gösteriyor. Bu durum şaşırtıcı değil çünkü Microsoft, Ekim 2018 güncellemesinde yaşadığı sorunların ardından güncellemeyi geri çekmek zorunda kalmıştı ve firma, bu tür kazalar için bir önlem olarak işlev güncellemelerini artık zorla yüklemiyor. Windows 10'un Mayıs 2019 güncellemesini Windows Update'i açıp kendiniz yüklemeniz gerekiyor. Oranın hala düşük olmasının nedeni, tam olarak bu.
Microsoft, otomatik olarak yükleme işlemini sadece destek süresinin sonuna yaklaştığınızda gerçekleştiriyor. Firma geçen hafta sürüm 1803'ü kullananları 1903'e (Mayıs 2019) otomatik olarak güncellemeye başlamıştı. Güncelleme aynı 1809'da olduğu gibi yavaş bir hızda dağıtılıyor.
Microsoft'un büyük güncellemeleri yayınlayıp, hemen bütün PC'leri güncellediği günler geride kalmış gibi görünüyor. Firma, farkında olmadan bir şeyleri kırıp dökmektense, şu sıralar çok daha dikkatli davranmayı tercih ediyor.
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