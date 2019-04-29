Windows 10'un Depolama İhtiyacı Arttı
Microsoft'un Mayıs 2019 güncellemesi, Windows 10'un boş alan gereksinimlerini artırıyor.
Microsoft, yaklaşan Mayıs 2019 güncellemesiyle birlikte Windows 10'u yüklemek için gerekli olan minimum depolama alanını yükseltti.
Mayıs 2019 güncellemesini yüklerken veya Windows 10'u en baştan yüklerken, ister 32 bit, ister 64 bit sürümü yükleyin, en az 32GB depolama alanına ihtiyacınız olacak. Daha önceki depolama gereksinimi, 64 bit Windows 10 için 20GB, 32-bit Windows için 16GB idi.
Aradaki fark büyük olsa da, çoğu kullanıcının bundan etkilenmeyeceğini düşünüyoruz. Çok az sayıda da olsa 16GB eMMC sürücülü tablet veya laptopları kullananlar, değişiklikten etkilenebilir. Bunun yanında 32GB gibi küçük bir flaş sürücüsü olanlar, güncellemeyi yükledikten sonra çalışacak boş alan bulmakta zorlanabilirler.
Yeni disk alanı gereksinimi, MSFT'ye göre Microsoft'un yeni depolama yönetim sistemiyle ilgili olabilir. Bu yönetim sisteminde gelecek güncellemeler için diskte 7GB boş alan ayrılıyor. Bu işlevin amacı, küçük sürücülerde güncellemelerle ilgili sorunları engellemek.
Microsoft, bu değişiklikle "artık 32GB'tan küçük sürücülere Windows 10'u yüklemeye çalışmayın" diyor da olabilir. Sonuç olarak ucuza aldığınız bir tabletiniz veya laptopunuz varsa, Windows 10 Mayıs 2019 güncellemesinden mahrum kalabilirsiniz.
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